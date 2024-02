Bad Brambach: Potenzieller Schulinvestor stellt sich vor

Mögliche Nutzungen für das Mittelschulgebäude werden zur nächsten Gemeinderatssitzung nichtöffentlich Thema. Die Räte sollen sich auch positionieren.

Der potenzielle Investor für das Gebäude der Mittelschule in Bad Brambach kommt diesen Monat in den Kurort. Er werde sich zur Gemeinderatssitzung am 28. Februar nichtöffentlich vorstellen, kündigte Amtsverweser Torsten Schnurre (FDP) an. Schnurre hatte zum Thema Gespräche geführt - während einer Reise auf Einladung, ohne dass der Gemeinde...