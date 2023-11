Bierfest des OCC füllt Oelsnitzer Vogtlandsporthalle

Zum sehr gut besuchten Traditionstermin mit Musik der Band Halb so wild übernahm der neugegründete Förderverein der Oelsnitzer Narren die Versorgung.

Über eine sehr gute Resonanz konnte sich der Oelsnitzer Carnevals-Club (OCC) am Samstagabend in der heimischen Vogtlandsporthalle freuen. Zum Bierfest mit der Band Halb so wild strömte nicht nur das Bier, dessen Anstich Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) unter Assistenz von Sternquell-Geschäftsführer Jan Gerbeth übernommen hatte - es...