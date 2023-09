Chor-Dirigent Horst Seltmann steht jetzt im Goldenen Buch der Stadt Klingenthal

Ehrung für den langjährigen Dirigenten des Goldbergchores, der aber auch für seine Arbeit als Lehrer bis heute von seinen ehemaligen Schülern verehrt wird.

Mit einer kleinen musikalischen Einlage erinnerten am Dienstag Christel Vorberger, Thomas Böhm, Helmut Tröger und Gottfried Böhm noch einmal an die großen Zeiten des Klingenthaler Goldbergchores. Anlass war, dass sich dessen langjähriger Dirigent Horst Seltmann im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt Klingenthal eintrug. „Danke für die...