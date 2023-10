Crash beim Überholen nahe Tirschendorf: Zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Unfall am Freitagmorgen sorgte für eine Vollsperrung der Straße in Richtung Schöneck.

Schwerer Unfall am Freitagmorgen zwischen Oelsnitz und Tirschendorf: Beim Überholen krachte ein Fahrzeug in den Gegenverkehr. Zwei Personen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher war in Richtung Tirschendorf unterwegs. In einer langgestreckten Linkskurve wollte er einen Lkw und einen Pkw...