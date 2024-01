Da stiebt der Schnee: Wettkämpfe in Slalom und Riesenslalom am Erlbacher Kegelberg

Neben Sachsen sind alpine Rennläufer aus Bayern, Thüringen, Baden-Württemberg und Hessen am Start. Ab Sonntagnachmittag ist wieder öffentlicher Skibetrieb.

Zum 41. Mal veranstaltet an diesem Wochenende der WSV Erlbach, der im Herbst das 100-jährige Gründungsjubiläum feiern konnte, das Kegelbergrennen - am Samstag als Riesenslalom für die Altersklassen U14 bis Damen/Herren sowie Master. Am Sonntag findet erstmals seit 40 Jahren wieder ein Spezialslalom statt.