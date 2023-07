Damit Technik nicht draußen verrottet: Bauhof Markneukirchen erhält Halle

Der Neubau an der Wiesenstraße ist in zwei Abschnitten dieses und nächstes Jahr geplant. Auch das Problem mit dem Lager soll so beseitigt werden.

In Markneukirchen wird ein jahrelanges Problem aus der Welt geschafft. Der Bauhof erhält dieses und nächstes Jahr eine neue Technikhalle. Baugenehmigung und Bodenplatte sind 2023 geplant, das Aufstellen der Halle 2024. Die Halle mit trockenem Lager für Saisontechnik und Streusplitt war nach Abbruch des alten Streuschauers lange geplant. Denn...