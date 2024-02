Der ewige Chorleiter im Vogtland: Wie der Trabi von Stefan Fraas einst Weichen für ein Lebenswerk stellte

Seit 35 Jahren leitet Ralf Fengler den berühmten Julius-Mosen-Chor in Marieney. Was der Musiklehrer aus Oelsnitz an „seinen“ Männern schätzt - und wie er überhaupt ins Mosendorf gekommen ist.

Konnte das denn gut gehen? Hier ein Jüngling, langhaarig. Dort gestandene Männer vom Dorf, die vom Alter her seine Väter oder Großväter sein könnten. Es ging gut, Ende der 1980-er Jahre in Marieney. Sehr gut sogar, sonst wäre der Oelsnitzer Musiklehrer Ralf Fengler nicht in diesem Februar genau 35 Jahre Leiter des Julius-Mosen-Chores.... Konnte das denn gut gehen? Hier ein Jüngling, langhaarig. Dort gestandene Männer vom Dorf, die vom Alter her seine Väter oder Großväter sein könnten. Es ging gut, Ende der 1980-er Jahre in Marieney. Sehr gut sogar, sonst wäre der Oelsnitzer Musiklehrer Ralf Fengler nicht in diesem Februar genau 35 Jahre Leiter des Julius-Mosen-Chores....