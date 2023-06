Diebstahl im Vogtland: Hochwertige E-Bikes in Adorf gestohlen

Diebstahl in Adorf: Zwei hochwertige Elektrofahrräder wurden in der Nacht zum Sonntag in der obervogtländischen Stadt gestohlen. Das meldet die Pressestelle der Polizei Zwickau am Montag. Unbekannte Täter drangen in das Nebengelass eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz ein. Daraus entwendeten sie ein E-Bike der Marke KTM (E-Race P650) in Farben...