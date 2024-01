Diebstahl in Klingenthal: Unbekannte klauen Handtasche mit größerem Geldbetrag

Die Täter schlugen dazu eine Seitenscheibe eines geparkten Suzuki Ignis ein.

Klingenthal. Ein dreister Diebstahl ereignete sich am Samstagnachmittag in Klingenthal. Nach Angaben der Polizei schlugen dabei unbekannte Täter eine Seitenscheibe an einem schwarzen Pkw Suzuki Ignis ein, der auf der Straße Am Schulplatz geparkt war und entwendeten dort eine Damenhandtasche. Darin befand sich eine beige Geldbörse mit einem größeren Geldbetrag. Die Tat ereignete sich zwischen 16.15 bis 16.30 Uhr, also kurz vor den Dunkelwerden.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Angaben auf insgesamt rund 1100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise Personen beobachtet haben, die sich an dem Suzuki zu schaffen machten. Informationen dazu an das Polizeirevier in Auerbach, Telefon: 03744 2550. ( tm)