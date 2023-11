Diskussion um weitere Nutzung der früheren Schule in Bad Brambach verunsichert Ehrenamtler im Kurort

Die Gemeinde hat erste Ehrenamtskarten an Einwohner verteilt, die sich in ihrer Freizeit für die Gemeinschaft einsetzen. Zugleich gab es eine Debatte über ein Haus, das viele Ehrenamtliche nutzen.

Post erhalten jetzt die Nutzer von Räumen in der ehemaligen Mittelschule Bad Brambach: Die Gemeinde will mit den Vereinen am 1. Dezember ins Gespräch kommen, was die Zukunft des Gebäudes betrifft. Die Kommune will Turnhalle und Kegelbahn erhalten, das Schulgebäude selbst aber nur noch für Lagerzwecke zulassen - wegen der auflaufenden hohen...