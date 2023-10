Ehemalige öffentliche Toilette am Schönecker Bahnhof soll 2024 im Zuge des Straßenbaus verschwinden

Aktuell schafft die Deutsche Bahn AG Ordnung auf dem ihr gehörenden Areal. Abgerissen werden unter anderem leere Garagen.

Die ehemalige öffentliche Toilette am früheren Schönecker Bahnhof soll 2024 im Zuge des Ausbaus der Bahnhofstraße abgerissen werden. Darüber informierte der Schönecker Bauamtsamtsleiter Ralf Seckel auf Anfrage von Stadtrat Jan Hesse. Die Toilette kann bereits seit Jahren nicht mehr genutzt werden, was in der Öffentlichkeit immer wieder zu...