Ehrenamts-Gala erlebt Neuauflage

Plauen/Bad Elster.

Das Landratsamt bereitet nach längerer, coronabedingter Pause für dieses Jahr wieder eine Ehrenamts-Gala vor, um das gemeinnützige Engagement von Vogtländerinnen und Vogtländern anzuerkennen. Die Gala ist für den 20. Oktober in Bad Elster geplant. Geehrt werden sollen 18 Personen, die sich über Jahre hinweg in Sport, Kultur, Soziales, Umwelt-, Tier- und Denkmalschutz, Ordnung und Sicherheit sowie Jugendarbeit engagiert haben. Bis 31. Mai können Vorschläge ans Landratsamt, Stabsstelle Kultur, Postplatz 5 in 08523 Plauen, gesendet werden. Ein Formblatt ist auch im Internet zu finden. (us)