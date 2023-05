Ein Heimspiel für Nico Müller

Klingenthal.

"Ich bin wieder da" ruft Bariton Nico Müller seinen Zuhörern in Klingenthal zu: Der Sänger, bekannt unter anderem aus dem Musikprojekt Adoro, hat am morgigen Samstag ein Heimspiel in der Rundkirche Zum Friedefürsten. Der 41-Jährige tritt ab 19 Uhr zusammen mit Pianist Michael Schütze und Geiger Florian Mayer auf. Karten für das von der Tourist-Information Klingenthal präsentierte Konzert gibt es für 23 Euro in der Tourist-Info unter Ruf 037467 64832. (hagr)