Einbrecher suchen Stadtwerke Oelsnitz heim

Einbrecher sind in der Nacht zu Samstag in das Gebäude der Stadtwerke Oelsnitz am Boxbachweg im Industriegebiet Johannisberg eingedrungen. Sie hebelten dort eine Jalousie auf und stiegen durch ein Fenster in das Gebäude ein, sagte Stadtwerke-Chefin Ines Puhan auf Nachfrage von "Freie Presse". Die unbekannten Täter haben die Räume...