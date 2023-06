Einwohnerzahlen: Remtengrün ist der große Gewinner

Der Adorfer Ortsteil hat in den vergangenen 20 Jahren mehr als 100 Bürger gewonnen. Dagegen schrumpft die Einwohnerzahl in der Kernstadt und auch in Leubetha beträchtlich

Jetzt ist es schwarz auf weiß zu lesen: Der Adorfer Ortsteil Remtengrün ist der große Gewinner bei den Einwohnerzahlen in den vergangenen 20 Jahren. Der von vielen neuen Häusern geprägte Ort hat seit 1994 genau 105 Einwohner gewonnen und zählte zu Jahresbeginn 389 Bürger. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Stadtverwaltung vorlegte. Sie...