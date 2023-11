Ende nach 25 Jahren: Warum sich die Vogtländische Literaturgesellschaft als eingetragener Verein auflöst

Vogtländer in Tirol: 2009 erinnerten die Mitglieder der Literaturgesellschaft bei einem Besuch in Innsbruck an den Vogtländer Julius Mosen, dessen Andreas-Hofer-Lied seit 1948 die Tiroler Landeshymne ist. In der Mitte Frieder Spitzner, rechts sein langjähriger Stellvertreter Peter Haueis. Bild: Thorald Meisel/Archiv