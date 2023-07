Erlbacher Straße in Markneukirchen für knapp zwei Wochen dicht

In Markneukirchen wird in Kürze eine der wichtigsten Straßen gesperrt, für knapp zwei Wochen. Die Erlbacher Straße soll vom 10. bis voraussichtlich 21. Juli in Höhe Hausnummer 87 dicht sein. Als Grund nennt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Errichtung eines Gas-Hauptanschlusses. Eine Umleitung in beide Richtungen wird über...