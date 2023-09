Erneuerte Sporthalle: Die Adorfer sind begeistert

Nach der Wiedereröffnung durften die Adorfer Bürger die sanierte und erweiterte Turnvater-Jahn-Halle besichtigen. Die Urteile kannten nur eine Richtung.

Nicht gemeckert gilt im Vogtland bekanntermaßen schon als Lob genug. Nicht so am Mittwochabend in Adorf. Nach der Wiedereröffnung der sanierten und erweiterten Turnvater-Jahn-Halle durften die Bürger „ihre“ Halle wieder in Besitz nehmen. Eine Chance, die sich viele nicht entgehen ließen. Geschätzte 200 Neugierige und geladene Gäste...