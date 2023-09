Evangelisches Schulzentrum lädt zu zwei Tagen der offenen Tür

Die Bildungseinrichtung stellt sich am Freitagnachmittag in der Außenstelle Bad Elster und am Samstag in Schöneck vor.

Das Evangelische Schulzentrum Oberes Vogtland stellt sich mit Tagen der offenen Tür an ihren Standorten Bad Elster und Schöneck vor. Am Freitag ist von 15 bis 17.30 Uhr an die Evangelische Oberschule Bad Elster, Hagerstraße 1 eingeladen. Die Fachbereiche stellen sich mit Aktionen rund um den Schulalltag vor, die Räume können besichtigt,... Das Evangelische Schulzentrum Oberes Vogtland stellt sich mit Tagen der offenen Tür an ihren Standorten Bad Elster und Schöneck vor. Am Freitag ist von 15 bis 17.30 Uhr an die Evangelische Oberschule Bad Elster, Hagerstraße 1 eingeladen. Die Fachbereiche stellen sich mit Aktionen rund um den Schulalltag vor, die Räume können besichtigt,...