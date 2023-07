Führungswechsel bei Catgut in Markneukirchen

Führungswechsel in der Catgut GmbH in Markneukirchen: Nach acht Jahren an der Spitze des Unternehmens haben Ines und Heiko Riedel die Firma auf eigenen Wunsch zum 30. Juni verlassen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Ines Riedel und ihr Vater Dieter Pfortner hatten den Hersteller von chirurgischem Nahtmaterial am 5....