Großbrand in Raun: Wagenhalle steht in Flammen

Bei einem Großbrand wurde am frühen Freitagnachmittag in Raun - das Dorf gehört zur Gemeinde Bad Brambach - eine Wagenhalle zerstört, in der landwirtschaftliche Maschinen und Geräte abgestellt waren. Der schwerverletzte Besitzer musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand augenscheinlich hoher Sachschaden....