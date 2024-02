Hammerbrücke und die Fragen nach dem „Hundeschlittenrennen“

Am 17./18. Februar will der TSV Hammerbrücke sein 36. Schlittenhunderennen austragen. 23 Starter haben gemeldet. Zur Einstimmung ein Gastbeitrag von Volker Ploß vom Veranstalter. Fakten mit Augenzwinkern.

Wann ist denn wieder mal Hundeschlittenrennen? Äh... was? Diese Frage wurde mir schon öfter gestellt. Mir liegt es deshalb am Herzen, etwas Licht in das vermeintliche Dunkel zu bringen.