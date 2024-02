Schlittenhunderennen in Hammerbrücke abgesagt

Die 36. Auflage am Wochenende muss wegen Schneemangels ausfallen, teilte die veranstaltende TSG Bau Hammerbrücke am Montag mit

Die 36. Auflage des Schlittenhunderennen in Hammerbrücke am kommenden Wochenende 17./18. Februar fällt aus. „Liebe Freunde des Schlittenhundesports, liebe Musher, leider müssen wir auf Grund der Wetterlage das Schlittenhunderennen absagen. Vielleicht klappt es wieder im nächsten Jahr“, teilte die veranstaltende TSG Bau Hammerbrücke am...