Hochwasser-Lage: Pegel im oberen Vogtland leicht fallend

Seit Samstag gibt es eine amtliche Frühwarnung für die Zwickauer Mulde, die auch für Teile des Vogtlands gilt. Die Lage hat sich im Verlauf der Nacht entspannt.

Klingenthal/Zwickau. An der Zwickauer Mulde in Morgenröthe-Rautenkranz gilt seit Samstagabend die Hochwasser-Alarmstufe 1. Gegen 18.45 Uhr lag der Pegel unterhalb des Zusammenflusses mit der Großen Pyra bei 1,40 Meter - ab diesem Wert gilt die erste Alarmstufe. Sollte der Pegel um weitere 40 Zentimeter ansteigen, gilt Alarmstufe 2.

Dazu kam es bisher nicht. er Pegel in Rautenkranz lag gegen 8.15 Uhr bei 1,65 Meter und war leicht fallend. Auch der Zwota-Bach in Klingenthal wies am Morgen einen leicht fallenden Wasserstand auf. Der Pegel lag dort gegen 8.15 Uhr bei 1,30 Meter.

Auch an den Pegelständen der Weißen Elster im Vogtland waren die Werte am Morgen im Fallen. In Adorf betrug der Wasserstand 78 Zentimeter, in Magwitz 1,24 Meter und in Straßberg bei 2,32 Meter. Dort lagen die Pegel weiterhin im grünen Bereich.

Am Samstagvormittag war im oberen Vogtland der Schneefall bis in die Höhenlagen in Regen übergegangen. Der Dauerregen, verbunden mit teilweise kräftigen Sturmböen, soll nach Angaben des Wetterdienstes noch bis nach Mitternacht anhalten. Im Klingenthaler Ortsteil Zwota ist der Zwota-Bach am Nachmittag über die Ufer getreten. Zwei Wohngebäude sind vom Wasser eingeschlossen, aber noch über eine Zufahrt zu erreichen.

Landeshochwasserzentrum spricht von „sehr hoher Gefährdungslage“

Die Integrierte Rettungsleitstelle in Zwickau hatte am Samstagvormittag eine amtliche Hochwasser-Frühwarnung für die Zwickauer Mulde herausgegeben. Neben großen Teilen des Landkreises Zwickau waren auch zwei Kommunen im Vogtlandkreis betroffen. Dabei handelte es sich um die Stadt Klingenthal und die Gemeinde Muldenhammer, zu der Morgenröthe-Rautenkranz gehört. (su/tm)