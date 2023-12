Im oberen Vogtland läuft nach dem Tauwetter nur noch der Vierer-Sessellift in der Skiwelt Schöneck

Die Lifte in Erlbach und Klingenthal haben den Betrieb eingestellt - Mühlleithen plant den Saisonstart zu Weihnachten.

Am Freitag, 15. Dezember, ist der Vierer-Sessellift in der Skiwelt Schöneck noch zum Nachtskilauf bis 21 Uhr in Betrieb. Ob er sich am Samstag dreht, ist noch offen. Es empfiehlt sich ein Anruf beim Schneetelefon unter 037464 82000. Bei einer Schneeauflage von etwa 20 Zentimetern ist es der einzige Lift, der im oberen Vogtland noch in Betrieb...