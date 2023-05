Informationstag zum Perlmutterzentrum

Adorf.

Nach dem Beginn der Bauarbeiten für das Erlebniszentrum Perlmutter (EZP) am Graben in Adorf Ende April wird kommende Woche mit einem Informationstag über den aktuellen Stand des 4,5-Millionen- Euro-Projektes informiert. Der Ansatzpunkt dafür ist der Tag der Städtebauförderung am Samstag, 13. Mai, an dem Adorf wie schon 2019 und 2022 teilnimmt. Dabei wird von 10 bis 16 Uhr in den Rathskeller am Markt eingeladen. Vertreter von Stadt sowie Perlmutter- und Heimatmuseum stellen das EZP vor und beantworten Fragen. Es gibt Einblicke in Architektur und Ausstellungsgestaltung, der 2022 gegründete Förderverein Perlmuttermuseum ist ebenfalls präsent. (hagr)