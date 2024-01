„Jauchzet dem Herrn, alle Welt": In der umfangreich sanierten Johanniskirche Adorf brennen wieder Kerzen

Am Sonntag fand in der umfangreich sanierten Johanniskirche Adorf wieder ein Gottesdienst statt. Ausgeführt wurden die Arbeiten vorwiegend von Firmen aus der Region.

Adorf Kein gewöhnlicher Gottesdienst am Sonntag in Adorf: Es herrschte andächtige Stille, als Pfarrer Burkhard Wagner zu den Zündhölzern griff: „Jetzt brennen wieder Kerzen auf dem Altar!“ Ja, jetzt ist die Nähe von Gott wieder spürbar und erlebbar in der Johanniskirche. Seit einem Jahr herrschte reges Baugeschehen im Inneren des...