Jugendfeuerwehr bietet Schnuppertage

Rohrbach/Oberbrambach.

Die Jugendfeuerwehr Rohrbach bietet für Kinder ab sechs Jahren, die sich für Möglichkeiten und Aufgaben in der Freiwilligen Feuerwehr interessieren, zwei Schnuppertage an. Der erste findet am heutigen Freitag ab 17 Uhr im Gerätehaus Oberbrambach statt, der zweite am Freitag, 9. Juni ab 17 Uhr im Gerätehaus Rohrbach. Um eine Anmeldung bei Romy Schnurre unter Ruf 0176 19860321 oder per E-Mail wird gebeten. (hagr)