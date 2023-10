Kai Schumann moderiert Zeitzeugenfestival auf Schloss Voigtsberg

Zur Veranstaltung in Oelsnitz sind Bürger aller Generationen willkommen. Ein prominenter Historiker mit Bezug zu Plauen wird zugeschaltet.

OelsnitzDer im Vogtland aufgewachsene Schauspieler Kai Schumann (47) moderiert am Samstag ab 11 Uhr ein Zeitzeugenfestival auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. Unter dem Titel „Diktatur oder Demokratie – was ihr wollt! Oder was woll ihr? Sprecht“ sollen Vogtländer aller Generationen ihre Gedanken zu Diktatur- und Demokratieerfahrungen im...