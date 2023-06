Kirchenbezirkschefin nimmt Oberland-Kirchgemeinden unter die Lupe

Am Sonntag fand in der Nicolaikirche Markneukirchen der Abschlussgottesdienst zur Visitation mit Superintendentin Ulrike Weyer statt. Gottesdienstbesucher aus dem Schwesterkirchverhältnis Oberes Vogtland nahmen daran teil, darunter die Pfarrer aus Adorf und Klingenthal. „Liebe als Kennzeichen des Glaubens“, lautete das Thema, das in den letzten...