Kirchplatz Bad Elster: Am Montag ist Baustart

Der zentrale Platz an Rathaus und Kirche wird neu gestaltet. Ein Jahr sind für die Arbeiten veranschlagt. Was für Anlieger wichtig ist.

Nach vier Jahren Vorarbeit, Ideensuche, Gestaltungswettbewerb und Planung beginnen am Montag die Bauarbeiten auf dem Kirchplatz in Bad Elster. Der Platz, an dem Rathaus und Kirche stehen, wird bis Oktober nächsten Jahres grundlegend erneuert. Das zentrale Areal selbst soll zeitgemäß gestaltet werden und am Ende ein Ort sein, an dem man sich...