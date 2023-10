Klinikchef verlässt Bad Brambach

Tim Schmachtenberg stellt sich nach knapp fünf Jahren an der Spitze des Hauses der Ebel-Gruppe neuen beruflichen Herausfordungen. Wer ihm nachfolgt.

Wechsel an der Spitze der Dr. Ebel Fachklinik Bad Brambach: Klinikleiter Tim Schmachtenberg hat sich per 1. Oktober verabschiedet, um beruflich neue Wege zu gehen, wie die Klinik am Donnerstag informierte. Der Diplom-Betriebswirt hatte seit Februar 2019 die einzige Klinik im Kurort geführt. In nicht immer leichten Situationen habe das Team der...