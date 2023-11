Konzert von Musikern aus der Ukraine und dem Vogtland in Bad Elster wird zu einem Bekenntnis für den Frieden

Unter dem Titel „Classic For Peace“ standen die beiden Klangkörper auf der Bühne des König-Albert-Theaters. In einem bewegenden Gespräch gaben die Gäste ihre Erlebnisse seit Kriegsbeginn wieder.

Symphoniekonzerte im König-Albert-Theater sind immer etwas Besonderes. Das dritte in dieser Spielzeit am Freitag war besonders: „Classic For Peace“. Auf der Bühne saßen Musiker des Sinfonieorchesters Kiew unter Leitung von Luigi Gaggero und der Chursächsischen Philharmonie unter Leitung von Generalmusikdirektor Florian Merz. Allein diese...