Kottengrüner treten 1. Mai in Zwota auf

Zwota.

Das zur Tradition gewordene Hammerspektakel am 1. Mai an der Minigolfanlage am Zwotaer Walfischteich gestalten diesmal das "Kottengrüner Trämpele" und das Stadtorchester Klingenthal unter Leitung von Stadtmusikdirektor Rico Schneider. Die Theatertruppe aus Kottengrün um Antje Poller hat sich in ihrer heutigen Form 1993 zusammengefunden. Die Kottengrüner treten auch im Weihnachtsprogramm in Zwota auf. Die Veranstaltung am 1. Mai beginnt 14 Uhr. Am Vorabend findet in Zwota die Walpurgisnacht mit einem 18.30 Uhr beginnenden Lampionumzug statt, Start und Ziel ist dabei am Biergarten am Walfischteich. (tm)