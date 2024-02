Lehrer aus dem Vogtland gewinnt bei Sat-1-Show von Jörg Pilawa

Maximilian Berndt aus Süßebach konnte sich mit zwei Mitbewerbern gegen 100 Studiokandidaten durchsetzen. Er gewann 32.000 Euro.

Maximilian Berndt aus Süßebach hat am Donnerstagabend in der Rateshow „Das 1% Quiz“ in Sat.1 32.000 Euro gewonnen. Der 26-Jährige, der in der Show mit Moderator Jörg Pilawa als Max vorgestellt wurde, beantwortete mit zwei weiteren Kandidaten die finale Frage richtig; die im Jackpot verfügbare Summe in Höhe von 96.000 Euro wurde daraufhin...