„Malen macht glücklich“: Ausstellung in Oelsnitz

„Malen macht glücklich“ nennt sich die aktuelle Ausstellung in der Kultur- und Tourismusinformation im Zoephelschen Haus, Grabenstraße 31 in Oelsnitz. Gezeigt werden Malereien von 14 Kindern aus Plauen, die in der Arbeitsgemeinschaft Bildende Kunst entstanden sind. Zu bestimmten Themen gestalten die Jungen und Mädchen in freier Gestaltung...