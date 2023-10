Mann bei Verkehrsunfall in Klingenthal schwer verletzt

Die Unfallursache ist derzeit noch völlig unklar. Was bislang bekannt ist.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag in Klingenthal ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei waren gegen 19.45 Uhr ein Pkw und ein Traktor zusammengestoßen. Zuvor war ein 41-Jähriger mit seinem Traktor und einem angehängten Rückewagen rückwärts aus einem Grundstück an der Markneukirchener Straße auf Höhe Am Güterbahnhof...