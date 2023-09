Markneukirchen: Info-Abend zum Thema Infraschall

Mit Professor Eberhard Meinel beleuchtet ein Mann aus dem Musikinstrumentenbau das bei Windkraftanlagen oft diskutierte Thema.

„Windkraftanlagen - Probleme und Risiken - krank durch Infraschall?“ ist ein Vortrag am Mittwoch in Markneukirchen überschrieben. Veranstalter ist der Verein Lebenswertes Vogtland, der unter anderem gegen die Errichtung von Windrädern auf dem Hohen Brand kämpft. Der Abend beginnt 19 Uhr in den Harmonie-Lichtspielen in Markneukirchen....