Markneukirchen: Markantes Eckhaus findet keinen Käufer

Bei einer Auktion in Dresden ging indes ein Wohn- und Geschäftshaus in Bad Brambach für 72.000 Euro an einen neuen Besitzer.

Für das markante Eckhaus Straße des Friedens 24/Ecke Krumme Straße in Markneukirchen hat sich bei einer Immobilienversteigerung im Deutschen Hygiene-Museum Dresden kein neuer Eigentümer gefunden. Wie die Sächsischen Grundstücksauktionen mitteilen, fand sich für das Haus mit 690 Quadratmeter Grundstück kein Interessent, der zum Mindestgebot...