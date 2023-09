Mit fünf Stundenkilometer aus dem oberen Vogtland zum Tag der Sachsen

Die Postkutsche vom Verein Pferdedorf Erlbach nimmt am Festumzug am Sonntag in Aue-Bad Schlema teil.

Wenn Pferde die Ohren aufstellen und ihre Nüstern blähen, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie aufmerksam sind und gespannt darauf, was sie wohl erwartet. So wie am Donnerstagvormittag Mika und Karina, als Tino Leonhardt seine zwei leichten Kaltblüter einspannte. Zur Feier des Tages hatte er sie besonders schick gemacht: das Fell...