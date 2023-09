Muldenhammer einig: Nein zu einer möglichen Flüchtlingsunterbringung in der früheren Forstschule

Die Überlegung für eine Erstaufnahmeeinrichtung im abgelegenen Morgenröthe bewegt die Einwohner. Im Gemeinderat wurde das weitere Vorgehen besprochen.

Die mögliche Schaffung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der früheren Forstschule in Morgenröthe stößt in der Gemeinde Muldenhammer auf einhellige Ablehnung. Das wurde zur Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Herrenhaus Tannenbergsthal deutlich. Schätzungsweise 80 Einwohner waren gekommen, füllten Besucherplätze und...