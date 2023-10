Museumsbund-Chef kommt nach Markneukirchen

Zur Eröffnung der Sonderschau „China, Japan und Korea in Markneukirchen“ reist am Freitag Ralf Ceplak aus Slowenien ins obere Vogtland.

Zur Eröffnung der neuen Sonderschau des Musikinstrumenten-Museums Markneukirchen werden am Freitag hochrangige Gäste erwartet. Neben der in China ausgebildeten und in London lebenden Musikwissenschaftlerin Cheng Yu hat sich Ralf Ceplak aus Ljubljana angekündigt. Der Slowene ist Präsident des International Committee for Museums and Collections...