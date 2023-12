Nach der Arbeit gleich an die Schanze: Das Weltcup-Fieber an der Vogtland Arena beginnt

Mal was Spontanes machen? Für Kurzentschlossene gibt es am heutigen Freitag für den Weltcup noch Tickets an der Tageskasse. 13.30 Uhr beginnt das Training. Diesen Promi-Springer können Fans begegnen.

Die Anlage rund um die Sparkassen Vogtland Arena ist bereit für den Weltcup der Skispringer, der am heutigen Freitag beginnt und das ganze Wochenende bestimmt. Noch bis Mittag bekomme das Areal den letzten Feinschliff, ehe 13.30 Uhr die ersten Besucher in die Arena kommen, um live beim Training und ab 15.40 Uhr der Qualifikation dabei zu sein.