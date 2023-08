Nach großem Erfolg: Adorfer Sommerabende gehen in die Verlängerung

Der sehr gute Besucherzuspruch zur Livemusik jede Woche auf dem Adorfer Marktplatz führt jetzt dazu, dass die Sommerabende in die Verlängerung gehen. Nunmehr stehen für die drei zusätzlichen Termine bis Ende August die Bands für die Livemusik fest, informiert Hauptamtsleiterin Antje Goßler. Am 17. August ist ab 19 Uhr Logo zu erleben, am 24....