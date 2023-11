Nachfolgersuche für Schlossrestaurant: Oelsnitzer Stadtrat macht Druck

Forderung: Bevor die alten Pächter im April das Lokal aufgeben, sollte eine intensive Debatte zur Zukunft des Lokals stattfinden.

Wie weiter mit dem Schlossrestaurant auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz? Nachdem die jetzigen Pächter Alexander und Veronika Ruthe ihren Abschied für Ende April 2024 verkündet haben, macht der Oelsnitzer Stadtrat in der Nachfolgefrage Druck. Klaus Schumann (Linke) brachte das Thema in der jüngsten Sitzung auf den Tisch. „Wie geht es weiter?...