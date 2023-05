Neuer Treff für Eltern mit Kleinkind: In Oelsnitz sind die "Knuddelflitzer" los

In dieser Woche startet der regelmäßige Eltern-Kind-Treff "Knuddelflitzer" der Jumi Kinderhilfe. Immer mittwochs 9 bis 11 Uhr können sich Mamas und Papas mit ihrem Nachwuchs bis 3 Jahre in den Räumen in der Schillerstraße 8 in Oelsnitz treffen, wie Mathias Stempell von der Jumi Kinderhilfe informiert.