Neues Erlebniszentrum Perlmutter: So wächst Adorfs neue Perle

In den knapp drei Monaten seit Start der Arbeiten am Erlebniszentrum Perlmutter nimmt der Funktionsbau zwischen Freiberger Tor und Graben 2 immer mehr Form an. Auch zur Innengestaltung gibt es Neues.

Sich regelrecht an den Schreibtisch zwingen muss sich Steffen Dietz, seit fast 40 Jahren Leiter des Adorfer Perlmutter- und Heimatmuseums. Viel häufiger hängt der 61-Jährige am kleinen Fenster im Freiberger Tor und schaut auf die Großbaustelle zu seinen Füßen. „Es ist sauinteressant", sagt Dietz. Tag für Tag verändert sich der lange...