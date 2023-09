Neues Graffiti begrüßt Besucher der Sommerrodelbahn in Mühlleithen

Der Adorfer Künstler Nico Roth gestaltet die Außenwände der Trafostation. Die Resonanz ist positiv.

Wer in diesen Tagen die Sommerrodelbahn in Mühlleithen aufsucht, kann beobachten, wie der Adorfer Künstler Nico Roth die Außenwände der Trafostation am Parkplatz mit Graffiti gestaltet. Die bereits erkennbaren Motive zeigen das fröhliche Treiben beim Sommerrodeln. Feriengäste, die dem Künstler über die Schultern schauen, erfreuen sich...