Oelsnitz: 41 Einsendungen zu Gestaltung von Schützenhaus-Gelände

Beim Ideenwettbewerb für Neugestaltung und Name des bisherigen Schützenhaus-Geländes in Oelsnitz sind 41 Einsendungen eingegangen. Das sagte Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) auf Frrage von Stadtrat Frieder Jäckel (AfD-Fraktion). Der Wettbewerb ging Ende Juni zu Ende. „In den letzten zwei Wochen kamen noch richtig viele“, so...