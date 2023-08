Ohne App bist du der Depp? Warum eine Packstation von DHL im Vogtland für Ärger sorgt

Es gibt Alternativen für Paketkunden in Oelsnitz

Dass es aber weiter Kunden gibt, die die App-basierte Packstation von DHL in Oelsnitz weder nutzen können noch wollen, ist auch der DHL-Sprecherin klar. "Es ist uns darüber hinaus sehr wichtig, unseren Kunden auch in Oelsnitz für den Versand und Empfang von Paketen weitere flexible Optionen anzubieten", erklärt Anke Blenn. Was den Empfang betrifft, können Kunden bei Abwesenheit weiter einen sicheren Ablegeort auf ihrem Grundstück bestimmen, an dem Zusteller die Sendungen hinterlegen dürfen. Kunden können zudem Pakete alternativ an eine Packstation, direkt an eine Partnerfiliale oder einen DHL-Paketshop schicken lassen, um es dann während der Öffnungszeiten der Servicepartner dort abzuholen.

Partnerfilialen der Deutschen Post gibt es in Oelsnitz im Schreibwarenladen, Obere Kirchstraße 2 und seit Mai 2023 auch im Markgrafen-Getränkemarkt, Willy-Brandt-Straße 2a. Paketshops von DHL existieren in Oelsnitz vier: im Uhrenladen Reinhold, Egerstraße 10, bei Tabakwaren Spirituosen Thomas Schirmer, Markt 10, in der Löwen-Drogerie Michael Schilbach, Untere Kirchstraße 5 und im Toom-Baumarkt, Untermarxgrüner Straße 21. Der Versand von Paketen ist an allen genannten Anlaufstellen möglich, ferner auch beim Zusteller, wenn die Erst-Sendung oder Retouren-Sendung bereits frankiert ist.